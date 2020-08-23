Из пустующей квартиры в Ярославкой области украли ванну и газовую плиту

Вынесли всего две вещи: газовую плиту и ванну Фото: Полина Вачнадзе

В Некрасовском районе раскрыта кража из квартиры, в которой долго никто не проживал. Вынесли всего две вещи: газовую плиту и ванну, стоимость которых потерпевший оценил в 6 тысяч рублей.

Вора долго искать не пришлось - им оказался 25-летний сосед. Зная, что дома никого нет и вряд ли хозяева быстро хватятся вещей, он вскрыл дверь квартиры и перенес ванную с плитой к себе домой, после чего стал ими пользоваться. Но пришел настоящий владелец и написал заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", по ней предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.