В Ярославской области пропала 11-летняя девочка

Девочка ушла из дома в Рыбинске 21 августа Фото: УМВД по Ярославской области

Полиция Ярославской области объявила в розыск 11-летнюю Александру Федорову. Девочка ушла из дома в Рыбинске 21 августа и до сих пор не известно, где она находится.

Как стало известно КП-Ярославль, ранее девочка из дома не уходила. Возможно, что произошел какой-то конфликт с родителями и это заставил ребенка пойти на такой шаг. По имеющейся информации, девочка может находиться в Иваново.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках Александры, сообщите в полицию по телефону «02», «102» или по телефону дежурной части МУ МВД России "Рыбинское" (4855) 21-44-56 или по телефону СУ СК России по Ярославской области 8-962-209-00-08.