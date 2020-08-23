В Ярославской области из-за ремонта дороги выстроились огромные пробки

Водители жалуются на большую пробку на трассе М8. Скриншот с видео группы "Жесть Ярославль" ВКонтакте

На трассе М8 "Ярославль - Данилов -Вологда" из-за ремонта дороги образовались огромные пробки. В всяком случае, так их охарактеризовали некоторые водители.

- В районе деревни Андронники. Люди с каждой стороны стоят в пробке по часу, - негодует водитель, опубликовавший пост в группе "Жесть Ярославль" ВКонтакте.

Однако это, видимо, тот самый случай, когда все, что бы ни делалось, категорически не нравится.

- Сначала недовольство, что дороги не делают, когда же начинают делать, появляется недовольство с пробками, на велике катайтесь тогда, и пользы больше для себя будет, - пишет Роман Мельников.

- За последнюю неделю там три раза ездил, максимум минут 15-20 стоял. Нет проблем чуток постоять, зато потом нормальная дорога будет, - считает Олег Изотов.

- Сегодня утром в сторону Данилова стояли минут 20, обратно ехали не более 10 минут. Зато новая дорога - песня, - говорит Людмила Гусева.

Возможно, организовать движение на время ремонта можно было и лучше. Но не тот ли это случай, когда стоит немного потерпеть неудобства, а потом ездить по качественной трассе?