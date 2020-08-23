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Ярославские полицейские рассказали, как сохранить свой велосипед

В велосезон количество краж "железных коней" резко увеличивается
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Не оставляйте велосипед без присмотра, даже на короткий промежуток времени

Не оставляйте велосипед без присмотра, даже на короткий промежуток времени

Фото: Полина Вачнадзе

За последние дни в Ярославской области было возбуждено два уголовных дела по статье "Кража". У весипедистов буквально из-под носа увели их "железных коней". Жители Ярославля и Переславля лишились велосипедов, которые они оставили в подъездах. Один удалось вернуть владельцу, второй - нет. Пока искали вора, он успел продать украденное.

По словам сотрудников полиции, самый надежный способ сберечь свой велосипед - поставить его вне общедоступных мест и зарегистрировать в специальной базе органов внутренних дел. Владельцы заполняют специальную анкету, где сообщают данные о своем транспортном средстве. Потом эти сведения используются для поисков и установления подлинности.

Как сохранить велосипед:

- не оставляйте его без присмотра, особенно в подъездах, ведь домофон не является надежной защитой;

- оставляя велосипед где-то, например, у магазина, обязательно пристегните его велозамком и убедитесь в надежности и устойчивости конструкции;

- если рядом есть камеры видеонаблюдения, поставьте велосипед в их поле зрения;

- не доверяйте велосипед незнакомым людям;

- запомните "особые приметы" своего велосипеда, а если их нет, то выбейте на раме или нанесите на нее несмываемой красной какую-нибудь метку, например, номер своего дома или почтовый индекс.

Покупая замок, помните о нескольких моментах:

- тросовые замки самые дешевые и их легко и быстро можно перекусить маленькими кусачками. Приемлемая толщина дужки велозамка - от 12 мм.

- более стойкие цепные велозамки и замки типа U-lock, их вскрыть намного сложнее.

Храните все документы, полученные при покупке. Если их нет, перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Также лучше сделать фото велосипеда целиком "в профиль".

Полиция предупреждает: не покупайте велосипед с рук, особенно по привлекательной цене. Велика вероятность того, что он может быть украден.

Криминал