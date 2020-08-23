Ярославец обчистил цех на 400 тысяч рублей

Вору грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ущерб для предприятия в Заволжском районе Ярославля составил 400 тысяч рублей. Украденного хватились только утром: пропали оргтехника, колеса от автомобилей и мойка высокого давления.

Как потом рассказал подозреваемый, особого труда попасть на территорию предприятия ему не составило - сначала он просто пролез под воротами, а потом сломал рольставни. Похищенное мужчина спрятал неподалеку, а как только представилась возможность, то перевез к себе в загородный дом.

- Подозреваемый ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности, на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное изъято, а вору грозит до 6 лет лишения свободы.