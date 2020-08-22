На разрушенном доме в Ярославле комплекс "Струна" закончил работу

Повреждены 12 квартир - 6 уничтожены полностью, 6 - частично Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле диагностический комплекс "Струна" закончил работы в доме на улице Батова. По результатам обследования будет принято решение о возможности дальнейшего использования здания.

На данный момент завалы перед домом уже расчищены, вывезено 75 кубометров строительного мусора.

Продолжается работа с жильцами дома. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился обеспечить пострадавших всеми необходимыми мерами поддержки и временным жильем. Сейчас в гостинице "Которосль" находятся 72 человека. в том числе 20 детей. Сформированы заявления на выплату на первоочередные нужды от жильцов особо пострадавших квартир - всего 24 заявления из 34. Поступило 63 заявки на обеспечение вещами. Начата работа с фондом "Милосердие и здоровье" по подбору одежды.

По данным ГУ МЧС, повреждены 12 квартир - 6 уничтожены полностью, 6 - частично. В них зарегистрировано 33 человека, в том числе 9 детей.