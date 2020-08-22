В Ярославле пропала 17-летняя девушка

Девушка пропала 2 дня назад. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле разыскивается 17-летняя Луиза Белопольская. Девушка ушла из дома во Фрунзенском районе Ярославля 20 августа, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

На вид девушке 17 лет, рот 162 сантиметра, худощавая, волосы темно-русые, глаза серые. Была одета в темную толстовку, светло-фиолетовые брюки, белые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Луизы, сообщили в полицию по номерам 02, 102 или 112, а также по телефону горячей линии "ЯрСпас" 8-910-964-08-30.