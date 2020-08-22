В Ярославле окажут помощь жильцам соседних со взрывом домов

Квартиры в соседних домах пострадали от взрывной волны Фото: Мэрия Ярославля

Ярославцам из тех домов, что находятся рядом с эпицентром взрыва, окажут необходимую помощь. Об этом сообщил мэр города Владимир Волков.

- Выбило стекла взрывной волной. Для получения помощи, нужно обратиться в управляющую компанию, либо территориальную администрацию, либо в ЕДДС. Сейчас все наши службы работают, чтобы снять первостепенные вопросы и проблемы, - пояснил Владимир Волков.

На месте взрыва спасатели завершили поисковую операцию Ночью из-под завалов достали тела 8-летнего мальчика и женщины. Оперативный штаб сообщает о 3 погибших и 4 пострадавших.