Открыта телефонная горячая линия Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле объявлен режим ЧС городского уровня, сообщили в правительстве Ярославской области. Открыт телефон горячей линии, по которому ярославцы могут получить оперативную информацию по ситуации со взрывом: 8(4852)79-08-33.

В настоящее время в администрации Дзержинского района проходит заседание КЧС. в котором принимают участие руководители всех местных структур.

На месте ЧП идут поисково-спасательные операции, под завалами находятся два человека, в том числе 8-летний мальчик. Всем нуждающимся оказывается оперативная помощь. Жильцы дома разъехались по родственникам и знакомым. Те, у кого нет такой возможности, могут остаться в гостинице "Которосль", где для них подготовлены номера.

Региональный СКР возбудил уголовное дело. В результате взрыва погибла женщина, три человека пострадали.