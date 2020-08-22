Детские сады Ярославской области переходят в обычный режим работы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Детские сады Ярославской области решили перевести на обычный режим их работы. Эту радостную для всех родителей малышей новость сообщил глава региона Дмитрий Миронов:
- На этой неделе мы отметили значительно возросшее количество детей, посещающих дежурные группы. Они уже не удовлетворяют существующей потребности, число обращений от родителей увеличивается, поэтому решили, что сады начнут работу в обычном режиме.
Возможны и новые послабления, например, по снятию ограничений по проведению спортивных мероприятий. Не дожидаясь этого, ФК "Шинник" принял решение допустить болельщиков на матч с "Велесом". Правда, присутствовать на трибунах будет лишь 10% от обычного числа зрителей.
Также в регионе решили, как будут проходить линейки в школах в честь начала учебного года.