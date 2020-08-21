Ярославские власти решают, куда эвакуировать людей из полуразрушенного дома

Подъехали несколько автобусов Фото: Светлана Крутикова

К дому на улице Батова, где сегодня вечером произошел взрыв бытового газа, подъехало несколько автобусов. Вероятно, на них жильцов будут перевозить к месту ночлега. Но куда - пока не известно, вопрос размещения сейчас решается.

- На развалы пока пустили только одну группу газовой службы, окончательно отключить дом от газа. Остальных газовиков не пускают так как боятся дальнейшего обрушения. На место ЧП только что приехала спецтехника, видимо, будут разбирать завалы, смотреть, если кто под ними, - сообщает с места взрыва корреспондент КП-Ярославль.

На место приехала техника Фото: Светлана Крутикова

На месте работают два кинолога с собаками и четыре психолога МЧС.