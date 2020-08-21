Пять потерпевших. В Ярославле взяли под стражу пожилого извращенца

В Ленинском районе Ярославля сотрудники полиции вчера, 20 августа, задержали мужчину-извращенца. 62-летний пенсионер пришел на детскую площадку, где играла детвора, и начал показывать свои половые органы. Это увидели взрослые и сообщили в правоохранительные органы.

- Было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый взят под стражу. Согласно полученным данным, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Следователи осмотрели место происшествия, с участием законных представителей и психологов опрошены потерпевшие - пятеро детей. В отношении подозреваемого назначена психолого-психиатрическая экспертиза.