В Рыбинске пройдут соревнования по летнему биатлону. ФОТО: администрация Рыбинска

В региональном центре по лыжным гонкам и биатлону в конце августа пройдут два крупных спортивных мероприятия – Чемпионат России и Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин по летнему биатлону. Но зрительские трибуны в этот раз будут пусты – из-за ограничительных мер по коронавирусу гонки состоятся без болельщиков, сообщает администрация Рыбинска.

На каждое соревнование зарегистрировалось около 50 участников – все спортсмены претендуют на то, чтобы попасть в сборную России.

Из лыжников первого дивизиона участником летних биатлонных гонок станет бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2019 года в одиночной смешанной эстафете, серебряный призер чемпионата Европы-2010 в эстафете Дмитрий Малышко. Он представляет команду Ленинградской области.

В рамках чемпионата России 27, 29 и 30 августа пройдут три гонки: спринт, суперспринт и масс-старт.