Столица Золотого кольца оказалась на восьмом месте. ФОТО: группа "Ярославская область" ВКонтакте

Ярославль вошел в топ-10 городов для приятных встреч с друзьями.

Такие данные представил один из российских сервисов бронирования жилья. Его специалисты составили рейтинг на основе опроса пользователей социальных сетей.

Лучшим местом для встреч с друзьями назвали Санкт-Петербург. За него отдали голоса 34,65% респондентов. На втором месте - Ялта (25,74%), замыкает тройку лидеров Сочи (16,83%).

Столица Золотого кольца оказалась на восьмом месте. Также в десятку вошли Калининград, Казань, Москва, Анапа, Уфа и Екатеринбург.