В Ярославле изменится расписание одного из автобусов

В Ярославле изменится расписание автобуса №7 «Красный Перекоп - ЯМЗ» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле изменится расписание автобуса №7 «Красный Перекоп - ЯМЗ». Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В будние дни последний автобус от остановки «Ярославский моторный завод» будет уходить в 22:34. Измененное расписание начнет действовать с 1 сентября.

А завтра, 22 августа, из-за футбольного матча «Шинник» - «Велес» временно ограничат остановку и стоянку транспорта на улице Володарского на участке от Свободы до Свердлова. Кроме того, на указанном участке будет прекращено и движение машин.