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В Ярославле из-за футбольного матча ограничат стоянку и остановку машин

Произойдет это 22 августа
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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Ограничения будут действовать на улице Володарского на участке от Свободы до Свердлова

Ограничения будут действовать на улице Володарского на участке от Свободы до Свердлова

Фото: Мэрия Ярославля

Завтра, 22 августа, с девяти часов на улице Володарского на участке от Свободы до Свердлова временно ограничат стоянку и остановку машин. Сделают это, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при проведении футбольного матча на стадионе «Шинник», сообщили в мэрии Ярославля. Ограничения будут действовать до окончания игры.

Кроме того, на указанном участке дороги с 14 часов и до окончания матча будет прекращено движение транспорта.

Напомним, завтра «Шинник» сыграет с подмосковным «Велесом». Болельщики смогут посмотреть игру вживую.