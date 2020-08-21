«Машины изношены, врачей не хватает»: ярославские власти озвучили проблемы скорой помощи

В Ярославской области не хватает врачей скорой помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 21 августа, на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы обсудили вопросы работы скорой помощи. Как оказалось, в регионе две проблемы: нехватка врачей и изношенность автомобилей.

- Основная проблема - кадровый дефицит. На сегодняшний день занятость врачебных должностей скорой медицинской помощи составляет 90%, но при этом коэффициент совместительства остается достаточно высоким - 1,8. Средним медицинским персоналом занято 96,7% мест при коэффициенте совместительства 1,7. Не укомплектовано врачебными кадрами 152 штатные единицы. Основной дефицит врачебных кадров зафиксирован на станциях скорой помощи в Ярославле, Тутаеве, Переславле и Рыбинске, - рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Евсеевич.

Решить данную проблему региональные власти собираются так:

- Мы планируем выйти в Минздрав с предложением привлекать выпускников вузов не только в амбулаторные условия первичного звена, но и на станции скорой помощи, - сообщила Наталья Евсеевич.

Кроме того, власти считают, что привлечь молодых специалистов можно, обеспечив их ведомственным жильем.

Еще одна проблема, которая мешает службе скорой помощи работать надлежащим образом, - изношенность парка автомобилей. Машины приходят в негодность, как отметили депутаты, из-за плохих дорог в регионе.

- Например, поселок Октябрь в Некоузском районе. На аварийном участке установлен знак - «32 километра». Больных на машинах скорой помощи не довозят по таким участкам, они умирают. По таким дорогам ездить невозможно, - отметила депутат Ольга Хитрова.

Она предложила сформировать список максимально изношенных дорог и выделить деньги на их ремонт. Депутаты сообщили, что детально проработают данное предложение.