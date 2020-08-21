В Рыбинске ремонтируют скейт-площадку Волжского парка. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске начался ремонт скейт-площадки в Волжском парке. На спортивном сооружении меняют основание под центральным элементом конструкции. Работы закончатся уже через несколько дней и спортплощадкой снова можно будет пользоваться.

До этого, как пояснили в департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике, на сооружении проводился только мелкий ремонт. Поэтому можно сказать, что скейт-площадка без серьезных нареканий прослужила около 10 лет.

Но очередное обследование показало значительный износ деревянного остова под пластиковым настилом. Центральный элемент демонтировали около месяца назад. Его основу сделают из металлического профиля, а затем снова накроют пластиковым покрытием.