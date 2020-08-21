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В Ярославле должника по алиментам нашли благодаря сайту бесплатных объявлений

Мужчина задолжал ребенку 200 тысяч рублей
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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Ярославские приставы нашли должника по алиментам через сайт бесплатных объявлений

Ярославские приставы нашли должника по алиментам через сайт бесплатных объявлений

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославские приставы нашли должника по алиментам через сайт бесплатных объявлений.

Мужчина, забывший о своих отцовских обязанностях, задолжал сыну 200 тысяч рублей. Выплачивать деньги ребенку, по всей видимости, ярославец не планировал и скрывался от судебных приставов.

Найти должника удалось по выложенному им в Сети объявлению о продаже автозапчастей. Пристав позвонил по указанному номеру и договорился о встрече. При встрече на должника составили протокол, а затем мужчину доставили в суд.

Суд рассмотрел материалы дела и приговорил ярославца к 30 часам обязательных работ. Как пояснили в пресс-службе регионального УФССП, если после отбытия наказания мужчина не начнет погашать задолженность, его могут привлечь уже к уголовной ответственности.