Заблокировали? Ярославцы не смогли пополнить транспортные карты

Ярославцы не смогли пополнить транспортные карты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославцы не смогли пополнить транспортные карты. В одной из «Универсальных касс» жителям города сообщили о блокировке карт и заверили, что такая ситуация во всех пунктах оплаты. Оказалось, что информация не соответствует действительности.

- Льготные транспортные карты ни у кого карты не заблокированы. Технический сбой произошел только у одного из агентов. Связано это с работами по обновлению оборудования и программного обеспечения, - сообщили в мэрии Ярославля.

Пополнить счет ярославцы могут на почте, вокзалах и в аптеках. Получить информацию о действующих пунктах пополнения можно на сайте www.yarobltrans.ru или позвонив в Центр обслуживания транспортных карт - 8-800-250-76 -20.