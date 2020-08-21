На мосту через Которосль в Ярославле устранили образовавшийся «портал»

На мосту через Которосль восстановили асфальт Фото: Мэрия Ярославля

На мосту через Которосль восстановили асфальт. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Несколько дней назад ярославцы запечатлели образовавшийся на пешеходной дорожке провал и выложили фотографии в социальных сетях. Причем в комментариях к посту жители города выразили надежду на то, что мост через Которосль не постигнет судьба Борисоглебского моста, который рухнул в один момент, и стали ждать реакции городских властей.

- Агентство по строительству обратилось к подрядной организации, которая ремонтировала объект, чтобы та оперативно устранила дефект, поскольку мост находится на гарантии, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик отреагировал. Старый асфальт срезали, уплотнили старый щебень, привезли и затрамбовали новый, а также уложили новый асфальт. Мост находится на гарантии до 2023 года.