Ярославец избил сожительницу, решив, что она его отравила

Мужчина может отправиться в колонию на восемь лет Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

34-летний ранее судимый житель Ярославля обвиняется в тяжком причинении вреда здоровью.

Преступление произошло в сентябре 2018 года. Как установило следствие, в один из дней утром мужчина пришел домой, выпил спиртное и принял наркотики. Ярославцу стало плохо. Одурманенный алкоголем и наркотиками, он решил, что это сожительница хотела его отравить.

Обвиняемый зашел в комнату, где находилась женщина, схватил ее за шею, повалил на диван и начал избивать. Затем он запер потерпевшую в квартире и не выпускал весь день из дома. Вечером пара вышла на улицу. Воспользовавшись моментом, ярославна с телефона знакомой позвонила бывшему мужу. Мужчина приехал и отвез женщину в больницу.

- Обвиняемый свою вину признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в областной прокуратуре.

Мужчина может отправиться в колонию на восемь лет.