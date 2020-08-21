В Ярославской области возбудили семь уголовных дел на застройщиков

Вкладываться в жилье на этапе его строительства - всегда риск, и тут кому как повезет Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области в отношении нерадивых застройшиков, из-за которых немало ярославцев остались без жилья, возбуждено семь уголовных дел. По фактам хищения денег и мошенничества проводятся пять доследственных проверок. Следствие ведется в отношении компаний «Строитель плюс», ООО «Жилстрой», ООО «Руф Стайл Констракшен», ООО «Позитив», ООО «СК «Авдит», ООО «Версаль» и ООО «СК «Прогресс». Одно уголовное дело уже направлено в суд – по ООО «СК «Мегастрой». Эта фирма занималась возведением дома на улице Жуковского в Ярославле. По двум организациям – ООО «Монолит» и «Кладезь» - процессы завершены.

Однако задача не только наказать виновных, но и обеспечить жильем тех, кто пострадал от их рук. В этом году поставлена задача решить вопрос по 19 долгостроям, участниками долевого строительства в которых стали 1790 человек.

- Для ее выполнения используются такие механизмы, как завершение строительства, предоставление квартир в других объектах инвестора и возмещение денежных средств с участием ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Таким образом, с начала года в регионе решена проблема по 16 долгостроям, - рассказал заместитель председателя правительства области Виктор Неженец.

Возведены дома на улицах Летной, Чкалова и Большой Октябрьской. По 13 многоэтажкам дольщики получили компенсации. Необходимо решить вопрос еще по трем домам: два собираются достраивать, по одному – на проспекте Машиностроителей – люди получат квартиры в других строениях.