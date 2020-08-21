Ярославский «Локомотив» покинул один из голкиперов

Александр Лазушин стал неограниченно свободным агентом. ФОТО: сайт ХК "Локомотив"

32-летний Александр Лазушин покинул «Локомотив». Информация об этом появилась в официальной группе клуба в социальной сети.

- Финансовые условия соглашения устроили обе стороны. Хоккеист стал неограниченно свободным агентом и продолжит карьеру в одном из клубов КХЛ, - сообщает пресс-служба «Локомотива».

Александр Лазушин является воспитанником ярославской школы. За «Локомотив» он начал играть в 2010 году. Однако тогда закрепиться в основном составе голкипер не смог. Хоккеист перебрался в новокузнецкий «Металлург», затем играл за московское «Динамо», тольяттинскую «Ладу» и китайский «Куньлунь Ред Стар». В «Локомотив» вернулся в прошлом году. Говорят о том, что голкипер может вновь стать игроком китайского клуба. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.