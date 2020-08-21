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Ярославец решил «заработать» на краже швейных машин

Вору грозит до пяти лет лишения свободы
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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Ярославец украл девять швейных машин на 70 тысяч рублей

Ярославец украл девять швейных машин на 70 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На промышленном предприятии в Некрасовском районе обнаружили пропажу. Из цеха исчезли девять швейных машин. Сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей. Представители организации обратились в полицию.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Ярославля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Установили, что злоумышленник сорвал замок, проник в помещение, вывез швейные машины, а затем продал их.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ярославцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Криминал