Ярославец решил «заработать» на краже швейных машин

Ярославец украл девять швейных машин на 70 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На промышленном предприятии в Некрасовском районе обнаружили пропажу. Из цеха исчезли девять швейных машин. Сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей. Представители организации обратились в полицию.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Ярославля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Установили, что злоумышленник сорвал замок, проник в помещение, вывез швейные машины, а затем продал их.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ярославцу грозит до пяти лет лишения свободы.