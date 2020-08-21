Жительница Ярославской области, выбросившая из окна собаку, отделается штрафом

Женщина выбросила таксу с балкона пятого этажа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Переславля-Залесского. Женщина обвинялась в жестоком обращении с животным.

Следствие установило, что женщина, будучи пьяной, поссорилась со своим супругом и, желая ему отомстить, выбросила с балкона пятого этажа таксу. Свидетелями гибели собаки стали дети и их родители, которые в тот момент находились на игровой площадке около дома. Очевидцы вызвали полицию.

- В связи с тем, что обвиняемая впервые привлекается к уголовной ответственности, искренне раскаялась в содеянном, следователь обратился в суд с ходатайством, в котором просит прекратить уголовное дело и назначить женщине штраф, - рассказали в региональном УМВД.