На домашний матч ярославского «Шинника» пустят зрителей

Болельщики должны быть в масках и перчатках. ФОТО: группа "ФК "Шинник" Ярославль ВКонтакте

Болельщики «Шинника» смогут вживую посмотреть матч с подмосковным «Велесом». Информация об этом появилась в группе ярославского футбольного клуба в социальной сети.

- Мы рады вам сообщить, что вчера, 20 августа, приняли решение о допуске зрителей на матч «Шинник» - «Велес»! Из-за эпидемиологической ситуации стадион может быть заполнен болельщиками лишь на 10%, - говорится в сообщении.

Зрителям придется соблюдать ряд правил. Рассаживаться можно через ряд и через два места друг от друга. Болельщики должны быть в масках и перчатках. Снимать средства индивидуальной защиты во время матча нельзя.