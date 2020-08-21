В Ярославле на детской площадке взяли 62-летнего «трясуна»

. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле в отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Вчера вечером, 20 августа, пенсионер пришел на детскую площадку в Ленинском районе и начал демонстрировать играющим там ребятам свои половые органы. Это заметили взрослые и сразу же позвонили по 02.

- В этот же день мужчина был задержан полицейскими. Сейчас готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.