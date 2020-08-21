В Ярославле после столкновения машина отлетела на пешехода

От удара «БМВ» отбросило в сторону, и автомобиль сбил 59-летнюю женщину-пешехода Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДТП произошло вчера, 20 августа, около семи часов вечера на улице Свердлова. По предварительной информации, столкнулись «Шевроле», за рулем которого находился 53-летний мужчина, и «БМВ» под управлением 33-летней женщины.

По информации пресс-службы УМВД России по Ярославской области, от удара «БМВ» отбросило в сторону, и автомобиль сбил 59-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая получила травмы, однако госпитализация не потребовалась. Женщина будет лечиться дома.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.