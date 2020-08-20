В Ярославле завершается реставрация изразцов церкви Иоанна Предтечи

Скриншот с видео на странице Дмитрия Миронова ВКонтакте

В Ярославской области продолжается реставрация церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Сейчас в храмовом комплексе реставраторы трудятся над восстановлением уникальных изразцов. Те изразцы, которые разрушены полностью или повреждены больше, чем на треть, делаются заново. В качестве аналогов используются хорошо сохранившиеся образцы.

- Изготовление и монтаж изразцов взяли на себя городские реставраторы Андрей Ржевский и Андрей Дворников. Проект замены разработал архитектор-реставратор Александр Рыбников. Все сделано безвозмездно. Это благородный поступок, - написал на своей странице в социальной сети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Церковь Иоанна Предтечи хорошо знакома всем россиянам - она изображена на 1000-ой банкноте. Это один из самых знаменитых памятников ярославской архитектуры и единственный в России пятнадцатиглавый храм.