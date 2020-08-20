Прожиточный минимум в Ярославской области вырос на 1,6%

Стоимость продуктовой корзины в регионе сейчас равняется 10031 рублю Фото: Анастасия Черникова

Ярославльстат опубликовал данные об изменениях величины прожиточного минимума в регионе. По данным ведомства, во II квартале 2020 года он составил 10742 рубля на душа населения в месяц. По сравнению с тем же периодом прошлого года, прожиточный минимум вырос на 1,6 процента.

- При этом увеличилась стоимость продуктов питания потребительской корзины – на 6,3 процента, стоимость услуг возросла на 6,2 процента, а цены на непродовольственные товары увеличились на 6,1 процент, - привели данные в ведомстве.

Согласно указу губернатора Ярославской области от 24 июля 2020 года, стоимость продуктовой корзины в регионе сейчас равняется 10031 рублю. Из них 5168 рублей – продукты питания, 2342 рубля – непродовольственные товары и 2521 рубль закладывается на услуги.

Среднедушевые денежные доходы населения региона во II квартале превысили прожиточный минимум в 2,6 раза, среднемесячная начисленная заработная плата – в 3,2 раза, пенсия – в 1,8 раза.