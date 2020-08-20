В ярославской школе открыли молодежную столовую Фото: Мэрия Ярославля

В ярославской школе №49 сделали ремонт в столовой. Образовательное учреждение получило миллион рублей по программе «Школьное инициативное бюджетирование»: дети сами придумали проект и его признали одним из лучших среди представленных. Теперь местная столовая больше напоминает молодежное кафе, где можно не просто поесть, но и отдохнуть между уроками – довольны и ученики, и учителя.

В зале обновили пол, потолок и стены, установили новую мебель - высокие столы и стулья, - стильные светильники, поменяли линию раздачи. На смесителях теперь датчики движения, в хозяйственном блоке приборы поддерживают нужную температуру блюд. В столовой одновременно могут находиться 140 человек.

В рамках проекта от школы №49 было представлено 11 вариантов изменения пространств, том числе и создание телевизионной студии. Но победителем путем открытого голосования стал 10 класс, предложивший модернизировать столовую.

В этом году в проекте участвовали три школы Ярославля - №№49, 7 и 81. Им выделили по миллиону рублей. В школе №7 сделали универсальную спортивную площадку, а в 81-ой отремонтировали рекреацию. Дополнительно 500 тысяч рублей выделили школе №32, где обустроили площадку для воркаута и полосу препятствий.