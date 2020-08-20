В Ярославской области обнаружили 22 бешеных зверя

1010 человек пострадали от укусов собак Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Ярославской области за 7 месяцев этого года было выявлено 22 зараженных бешенством животных. Чаще всего такие звери обитают в сельской местности, но иногда выходят в город. Больные животные перестают бояться человека, идут к людям и к домашним питомцам – кошкам, собакам, скоту.

По данным регионального Роспотребнадзора, с января по июль 56 раз кусали ярославцев дикие животные, 1010 человек пострадали от укусов собак.

Чтобы не заразиться бешенством, специалисты рекомендуют жителям области вакцинировать домашних и сельскохозяйственных животных, не кормить с рук и не гладить бездомных зверей, не забивать скот без предварительного ветеринарного освидетельствования, покупать питомцев только в специализированных организациях.

Старайтесь не контактировать с незнакомыми вам животными, даже если они выглядят добродушными и вполне здоровыми. Заражения происходят не только через укус - от избытка чувств зверь может вас лизнуть, а это не так безопасно, как кажется. При попадании слюны бешеного зверя в свежую ранку на коже или на слизистую может произойти заражение.