В Ярославле сохранят парк на территории усадьбы Коковцевых

Территорию парка поставят на кадастровый учет. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

В Ярославле сохранят парк усадьбы Коковцевых. Об этом на своей странице в социальной сети заявил мэр города Владимир Волков.

- Сохранившийся комплекс построек вместе с окружающим природным ландшафтом - парком и озером - является образцом архитектурного ансамбля дворянской усадьбы XVIII века. Поэтому сохранить парк для города очень важно, - написал градоначальник.

По словам мэра, территорию парка поставят на кадастровый учет, она станет рекреационной зоной. В это время саму усадьбу распродают по частям. Выставят ли на продажу и парк после постановки на учет, пока неизвестно.