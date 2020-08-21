В Ярославской области открылась «горячая линия» по товарам для детей

«Горячая линия» начала работать с 19 августа Фото: Полина Вачнадзе

В Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области открылась «горячая линия». Специалисты ведомства будут по телефону консультировать ярославцев, если у последних есть вопросы по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

«Горячая линия» начала работать с 19 августа, звонки будут приниматься до 2 сентября. Обращаться можно по телефонам Управления: 8(4852)73-19-29, 73-87-75, 73-70-19, 75-52-96.

В преддверии нового учебного года сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать школьную форму, чтобы она была не только красивой, но и безопасной.