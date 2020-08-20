Ярославский «Локомотив» не сыграет в Челябинске из-за коронавируса

Ярославский «Локомотив» не поедет в Челябинск. ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" ВКонтакте

Ярославский «Локомотив» не поедет в Челябинск. Соревнования, которые должны были пройти с 23 по 27 августа, отменили.

- Решение принято в связи с отказом нескольких команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом. О дальнейших планах основного состава «Локомотива» сообщим дополнительно, - пояснили в пресс-службе клуба.

Стало известно, что сначала от участия в Кубке губернатора Челябинской области отказалась новосибирская «Сибирь». У 11 хоккеистов, членов тренерского штаба и персонала команды выявили COVID-19. Сегодня, 20 августа, о своем отказе участвовать в турнире заявил екатеринбургский «Автомобилист». У троих хоккеистов клуба подтвердился коронавирус.