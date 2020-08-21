«Решил покататься»: жителя Ярославля осудили за угон такси

Мужчина угнал автомобиль с улицы Труфанова и бросил его в поселке Кармановский Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летнего жителя Дзержинского района признали виновным в угоне.

В суде установили, что в середине декабря 2019 года потерпевший, работавший в такси, приехал к своей знакомой, которая живет на улице Труфанова. Возле подъезда он встретил пьяного жителя этого же дома. Оказалось, что мужчину в квартиру не пускает жена. Ярославец попросил у таксиста ключи от машины, чтобы переночевать в ней. При этом в качестве залога оставил две банковских карты и ключи от собственной квартиры. Таксист согласился.

Оказавшись в теплой машине, обвиняемый продолжил выпивать, а затем решил покататься на чужом авто. Мужчина угнал автомобиль и бросил его в поселке Кармановский. Таксист, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Через несколько дней угонщика нашли.

Как сообщили в областной прокуратуре, обвиняемый свою вину полностью признал. Ранее мужчина был судим за кражи и грабежи, из колонии освободился в феврале 2019 года. Учитывая рецидив, суд приговорил ярославца к полутора годам колонии строгого режима.