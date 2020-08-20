«Снял со вкладов все деньги»: ярославец перевел мошенникам миллион рублей

Ярославец перевел мошенникам более миллиона рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

На этот раз жертвой телефонных мошенников стал житель Фрунзенского района.

Мужчине позвонила неизвестная девушка и сообщила о том, что персональные данные ярославца необходимо защитить от несанкционированного изменения. Под этим предлогом мошенница вынудила потерпевшего сообщить ей код и пароль от программы удаленного доступа, установленной на компьютере.

После этого девушка «переключила» заявителя на другого «оператора». Тот сообщил, что для сохранения денег на вкладах, необходимо перевести их на «безопасные счета». Ярославец так и сделал. Когда мужчина осознал, что разговаривает с мошенниками, прекратил разговор и обратился в полицию. Однако к тому времени более миллиона рублей уже исчезли в неизвестном направлении.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.