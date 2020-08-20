В Ярославле эвакуировали ТЦ «Аура»

Здание оцепили. ФОТО: группа "Подслушано у водителей. Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле рано утром 20 августа эвакуировали торговый центр «Аура». Посетителей в столь ранний час в торговом центре еще не было, поэтому на улицу вывели сотрудников торговых точек и администрацию. Территорию вокруг здания оцепили. Как сообщают очевидцы, на месте работают полиция и пожарные.

Пока точно не известно, что произошло на месте, но есть две версии событий. По одной из них, поступило сообщение о минировании здания, по второй – здесь проходят ученья.

Не так давно в Ярославской области произошла массовая эвакуация судов. На электронные почты ведомств пришли письма о минировании здании. Эвакуация прошла в нескольких судах.