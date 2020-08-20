«Оба ехали на желтый»: в Ярославле столкнулись две иномарки. Видео

По словам очевидцев, обе машины ехали на желтый сигнал светофора Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 19 августа, около десяти часов вечера на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Лескова произошло ДТП.

Дорогу не поделили «Сузуки» и «Рено Логан». Авария попала на запись камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как для машин, движущихся по Фрунзе, загорается уже запрещающий сигнал светофора. Все автомобили останавливаются. Кроме одного. Машина выезжает на перекресток. В это время по Лескова на достаточно большой скорости движется другой автомобиль. Избежать столкновения водителям не удалось.

- Не проскочил, - прокомментировали видеоролик пользователи соцсетей.

- Оба спешили, оба успели, - написал Андрей Шухтин.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в результате аварии пострадали четыре человека. 30-летнего водителя «Рего Логан» с травмами доставили в больницу. Пассажир этой машины, а также 26-летний водитель и пассажирка «Сузуки» нуждаются в амбулаторном лечении.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.