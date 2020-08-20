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В поезде «Чайка» Ярославль-Рыбинск заменили все вагоны на новые

На маршруты они выйдут в начале сентября
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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На маршруты они выйдут в начале сентября. ФОТО: сайт СЖД

На маршруты они выйдут в начале сентября. ФОТО: сайт СЖД

Парк пригородного состава Северной железной дороги пополнился 19 новыми вагонами, сообщает официальный сайт ведомства.

Полностью обновился подвижной состав пригородного поезда-экспресса «Чайка», который ходит от Ярославля до Рыбинска. На маршруты обновленные составы выйдут уже в начале сентября. В каждом вагоне 60 мягких кресел с откидными столиками, установлены кулеры, кондиционеры, розетки для зарядки гаджетов.

Новые вагоны предназначены для поездов, которые ходят в Ярославской, Костромской и Архангельской областях.