В Ярославской области 20-летний парень обокрал людей, разрешивших пожить у себя

Обвиняемый вынес из чужой квартиры 150 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

20-летний житель Ярославской области обвиняется в кражах. От рук злоумышленника пострадали люди, которые разрешили молодому человеку пожить в своих квартирах.

В январе этого года в полицию обратился житель Ростова Великого. Мужчина сообщил, что неизвестные взломали дверь в его квартиру и украли 150 тысяч рублей. Правоохранители установили подозреваемого, им оказался ранее судимый молодой человек.

Установили, что с потерпевшим злоумышленник познакомился случайно. В октябре 2019 года мужчина пригласил молодого человека в гости, а так как тому негде было жить, разрешил остаться в квартире. Однако через месяц гостю пришлось съехать. Спустя некоторое время он вернулся якобы за забытыми вещами. Ключей от квартиры, по версии следствия, у обвиняемого не было, поэтому он взломал дверь и пока искал оставленные вещи, наткнулся на крупную сумму денег, которые и прихватил.

В ходе расследования выяснилось, что молодой человек причастен еще к одному аналогичному преступлению. Осенью прошлого года он жил в квартире своей подруги в Некрасовском районе. В один из дней решил съехать, никого об этом не предупредив. Вместе с вором с квартиры «съехали» ноутбук и два телефона.

Как сообщили в региональном УМВД, обвиняемый свою вину признал, часть денег, которые не успел потратить, вернул. Расследование завершено. Дело передано в суд.