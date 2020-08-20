В администрации Ростовского района объяснили смену директора школы

Рокировки произошли перед началом учебного года Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ишненской школе за две недели до начала учебного года сменился директор. Прежний руководитель Людмила Федорова стояла у руля образовательного учреждения последние 30 лет и неоднократно говорила о том, что в ближайшее время уйдет на пенсию.

Хоть это событие и было ожидаемым, педагогический состав смену руководства воспринял неоднозначно. В социальной сети даже был опубликован пост с целью привлечь внимание общественности к уходу прежнего директора.

В администрации Ростовского района объяснили, почему в Ишненской школе накануне учебного года сменился руководитель. В том числе и потому, что сейчас от руководителей образовательных учреждений требуется напряженная работа и серьезные знания в области информационно-цифровых технологий.

Сейчас в школе назначен исполняющий обязанности директора, испытательный срок – 3 месяца, после которого будет принято окончательное решение.