В Ярославской области пройдет «Диктант Победы»

Регистрация участников стартовала Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области, как и во всей стране, а также многих странах ближнего и дальнего зарубежья, 3 сентября пройдет «Диктант Победы». Акция приурочена к Году памяти и славы, сообщили в правительстве региона.

Регистрация участников уже стартовала на сайте «диктантпобеды.рф». Открытые площадки будут в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Мышкине, Данилове, Гаврилов-Яме, Большом Селе, Тутаеве и Тутаевском районе. Закрытые создадут на крупных предприятиях области и в образовательных учреждениях. Также проверить свои знания в «Диктанте Победы» можно будет и в онлайн-режиме. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте или в мобильном приложении.

Все участники получат электронные дипломы. Победителей определят как на региональном, так и федеральном уровнях, а высокие результаты даже собираются засчитать при поступлении в вуз.