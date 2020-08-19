В Ярославской области оборудуют две модельные библиотеки

В 2021 году будут созданы модельные библиотеки Фото: Правительство Ярославской области

В двух библиотеках Ярославской области, которые прошли конкурсный отбор, в 2021 году будут созданы модельные библиотеки. Из федерального бюджета 10 миллионов рублей выделят Лермонтовской центральной библиотеке и 5 миллионов – Переславской городской библиотеке имени А.Невского.

Эти средства пойдут на модернизацию помещений, покупку оборудования и мебели, конечно же - приобретение книг.

– Создавая модельные библиотеки, мы получаем модернизированные многофункциональные учреждения, где будут абсолютно новые, комфортные условия для посетителей, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Рассчитываем, что библиотеки станут современными интеллектуальными, информационными, образовательными центрами. Читатели получат возможности для подключения к федеральным мультимедийным ресурсам, электронным библиотечным сервисам.

Уже к концу сентября этого года модельные библиотеки откроются в Угличском и Любимском районах, а также в библиотеке-филиале №15 имени М.С.Петровых в Ярославле.