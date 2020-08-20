Угрожают жизни и здоровью: на детских площадках в Рыбинске выявили массу нарушений

На детских площадках в Рыбинске выявили массу нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Рыбинска проверила, отвечают ли детские площадки требованиям безопасности. С июня по август специалисты обследовали более 35 игровых городков во дворах домов и на городских территориях.

- В ходе проверки выявили многочисленные нарушения. В их числе нарушение деревянных и металлических конструкций, отсутствие креплений игровых элементов, наличие опасных острых элементов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В результате к административной ответственности привлекли шесть должностных лиц управляющих организаций и муниципального бюджетного учреждения. Еще три административных дела в настоящее время находятся на рассмотрении. Кроме того, руководители указанных организаций получили восемь представлений об устранении нарушений.