Очередной матч ярославского «Шинника» вновь пройдет без зрителей

Футболисты уже привыкли к пустым трибунам . ФОТО: ФК "Шинник"

Футбольный матч ярославского «Шинника» с «Велесом», назначенный на 22 августа, вновь пройдет при пустых трибунах. Информация об этом печальном факте появилась на официальном сайте клуба.

- В нашей области по-прежнему сохраняются ограничения, связанные с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В связи с этим мы вынуждены сообщить о том, что не можем пригласить поклонников спорта на футбольный матч «Шинник» - «Велес», который пройдет в субботу. Здоровье людей остается в приоритете, - говорится в сообщении. – Мы чувствуем поддержку болельщиков и верим, что наша встреча на стадионе после улучшения ситуации состоится уже скоро.

А тем временем, с 20 августа в Ярославской области разрешили продавать билеты на концерты, в цирк, в театры и филармонию. Представления, как пояснили в правительстве региона, будут разрешены с 10 сентября. При условии, что эпидситуация не ухудшится.