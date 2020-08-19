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Задержан ярославец, призывавший к насилию против сотрудников полиции и Росгвардии

Мужчина уже был судим за подобные преступления, но не успокоился
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Мужчина уже был судим за подобные преступления, но не успокоился

Мужчина уже был судим за подобные преступления, но не успокоился

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле задержан 35-летний мужчина, который подозревается в совершении преступлений против безопасности государства. Следствием установлено, что в прошлом году подозреваемый в Интернете размещал видеоролики и писал к ним комментарии, в которых призывал к насилию в отношении сотрудников полиции. На своей странице в социальной сети мужчина не раз публиковал посты с аналогичными призывами, но только уже в отношении росгвардейцев.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Оперативные мероприятия проводились сотрудниками УМВД России по Ярославской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Криминал