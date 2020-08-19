Тверицкий пляж в Ярославле благоустроят по эскизам жителей города

В Тверицах предлагают соорудить скейтпарк и деревянную террасу со сходом в воду. ФОТО: группа "Ярославская область" ВКонтакте

В Ярославле панируют благоустроить Тверицкий пляж. Работы выполнят по эскизам жителей города.

- Пока эти эскизы - просто идеи на бумаге, которые предложили сами ярославцы, но власти уже одобрили их и будут обсуждать, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Тверицах предлагают соорудить скейтпарк, деревянную террасу со сходом в воду, детские площадки, обустроить зону с лавочками и велодорожками, а также большую парковку. Уже в ближайшее время в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» на пляже установят спортивно-игровой комплекс.