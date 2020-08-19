«У нас медведи ходят». Ярославцев не удивил уж, который полз по Стрелке

Ужик полз по Стрелке. Скриншот с видео

В центре Ярославля, а именно на Стрелке, горожане заметили ужа. Змея спокойно ползла по плитке, а когда заметила, что стала объектом пристального внимания прохожих, быстро скрылась в траве.

Видео выложили в городские социальные сети, но ярославцев, как оказалось, мирно ползущим ужом, пусть и в центре города, уже не впечатлишь.

- Удивили… Уж в центре Ярославля. У нас в Брагино медведи бегают, а вы про какого-то ужа в центре говорите, - пишет Владимир Лужанский.

И действительно, в этом году на улицах Ярославля и в других населенных пунктах кто только не появлялся. Больше всего шума наделал, конечно, медведь, который ночью напал на прохожего. Встречались лисы, кабан, уточки, а лосям, бегущим по проезжей части, давно никто не удивляется.